Mit dem Wissen, dass du heute hast, was hättest du deinem jüngeren Ich geraten? Was hat dich damals beschäftigt und wie ergeht es dir heute? Genau diese Fragen haben wir an Elodie, Jazz und Sophia gestellt. Sie haben uns einen intimen Einblick in ihre Gedankenwelt gewährt, lassen uns Teilhaben an dem Prozess des Wachstums, der persönlichen Veränderung und ihrer Selbstliebe. Es war ein einmaliges Erlebnis und wir freuen uns sehr, dass wir diesen mit euch teilen dürfen. 3 Frauen, 3 Geschichten, 3 Liebesbriefe. Schaut rein Rosellas! Als erstes startet: Jazz.