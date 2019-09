In einer Zeit, in der wir als Konsumgesellschaft gefühlt alles per Knopfdruck haben und alles, was es auf der Welt da draußen gibt, per Scroll auf Instagram entdecken können, fällt es schwer, sich für ein Kleidungsstück oder Accessoire noch richtig zu begeistern. Und mit richtig meine ich so, wie ich mich damals für das eine (!) Teil begeistert habe, auf das ich lange sparen musste und das ich vor allem erstmal lange in Vintage- und Second-Hand-Läden suchen musste. Und so wie mir geht es einigen eigentlich Modebegeisterten.