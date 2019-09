Warum ich die Kunstszene peinlich finde & die Modewelt hasse

So ungern ich es mir – und euch – eingestehe: Sowohl in der Mode als auch in der Kunst fühlt man sich ziemlich schnell unwohl oder deplatziert. Es liegt in der Natur dieser Veranstaltungen, dass es innerhalb kürzester Zeit so wirken kann, als würden alle anderen mehr Ahnung haben als du. Aber was erwartet man auch, wenn man sich in einem Raum mit Menschen befindet, die zwei Titel tragen, einen adligen Namen und eine berühmte Mutter haben – und dabei auch noch in Mode im Wert von mehreren Tausend Euros gekleidet ist.