„Ich brauche meine Kopfhörer“: Wenn der Alltag nicht ohne Abschottung funktioniert

Ich bin mir sicher, dass ich nicht die einzige bin, die solch eine abhängige Beziehung zu ihren Kopfhörern hat. Wenn man darauf achtet, dann hat doch eigentlich fast jeder im öffentlichen Raum mittlerweile diese Dinger im oder auf dem Ohr. Fast ein bisschen unheimlich. Wie in einem Science-Fiction-Film. Auch für die 29-jährige Miyo Padi wurden ihre Kopfhörer nach und nach zur Distanzierungshilfe: „Ich mag es nicht, wenn mich Fremde ansprechen, oder versuchen mit mir in Kontakt zu treten, also höre ich immer Musik, einen Podcast oder ein Hörbuch auf dem Weg zur Arbeit, so kann ich mich ideal vor ungewollten Kontaktaufnahmen schützen. Mittlerweile kann ich darauf nicht mehr verzichten. Allein bei dem Gedanken daran, dass ich meine Kopfhörer eventuell vergessen könnte, werde ich absolut panisch. Deshalb habe ich an meinem Arbeitsplatz immer ein Ersatzpaar für alle Fälle. Auch in jeder meiner Manteltaschen habe ich immer welche, damit ich nie in die Situation komme, eine U-Bahnfahrt ohne etwas auf den Ohren durchstehen zu müssen.“