Einige der Künster*innen sind für den Launch der Signature Kollektion extra nach Antwerpen angereist und präsentieren ihre Kunstwerke und Interpretationen der Uhrenmodelle in einer Ausstellung. Die Kunstwerke reichen von Fotografien über Videokunst bis hin zu Installationen. Was sie eint ist die Idee, durch stark personalisierte Geschichten und Kunstwerke die Momente unserer Zeit einzufangen. Mitten in der Antwerpener Altstadt hängen nun also Kunstwerke, die unterschiedlicher nicht sein könnten, gemeinsam allerdings doch Sinn ergeben. Vier Fotografien von Kim Jakobsen To und Hamish Wirgman aus Großbritannien gesellen sich zu einer Illustration von Amber Vittoria aus den USA, die fünf Uhren in den Vordergrund ihrer Arbeit rückt. Die Französin Debby Woo hingegen integrierte direkt eine echte Komono-Uhr in ihre Zeichnung. Beata Sliwinska, die unter dem Künstlernamen Barrakuz produziert, nutzte hingegen die Kollage als Technik für die Kooperation, ihrerseits ihr Markenzeichen. Für sie eine ausdrucksstarke Methode, die neue künstlerische Techniken mit bereits vorhandenen Elementen wie Fotografien oder Zeitungsausschnitte vereint.