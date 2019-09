Hermine Grangers Zimmer in Harry Potter

Hermines Kinderzimmer bekam man erst im vorletzten Teil der Potter-Kinofilme (Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1) zu sehen. Sie ist mittlerweile erwachsen und muss sich selbst aus dem Gedächtnis ihrer Eltern löschen, um sie zu beschützen. In Hermines Zimmer treffen Blautöne auf Blumenmuster, der Sessel in der Ecke hat Pinterest-Potential. Fotos und Erinnerungen sind ordentlich an ein Board gepinnt. Emma Watsons Feedback, als sie den Set-Vorschlag zu Hermines Zimmer zum ersten Mal gesehen hat? Mehr Bücher – und das wurde auch so umgesetzt.