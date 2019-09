Die Kinder der Diaspora verbreiten sich wie ein kleines Lauffeuer auf der ganzen Welt. Aber: „Durchs Reden kommen'd Leit z’samm, sagt man so schön im Wienerischen“, erzählt Leni noch. Und ich kann das bestätigen: Jedes Mal, wenn ich mein „Kids Of The Diaspora“-Shirt trage, habe ich ein bisschen das Gefühl, ich hätte Superkräfte und es hat schon einige Male ziemlich gut als Eisbrecher funktioniert, um mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Wenn es nach mir ginge, sollte also wirklich jede*r so ein Shirt im Schrank haben.