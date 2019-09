„Wir unterstützen es genauso, wenn zwei Männer unsere Hochzeitskleider tragen"

In Paris wurden gerade die Kollektionen für das Frühjahr 2018 präsentiert, doch Heiraten hat zum Glück immer Saison. Besonders jetzt, da der Beschluss für die Ehe für alle in Kraft getreten ist, fangen unsere Augen direkt noch ein wenig mehr an zu Strahlen, wenn wir so unglaublich schöne Hochzeitsmode wie die vom Power-Duo Kaviar Gauche sehen. Und das Herz hüpft nebenbei natürlich mit. Die neue Bridal Couture von Alexandra Fischer-Roehler und Johanna Kühl steht ganz im Sinne von „La vie en rose“ und bekennt zum ersten Mal Farbe. Nicht nur klassisches Ivory und Off White sondern auch zarte Rosétöne bis hin zu einem sanften Pink ließen die Models strahlen. Die Blumenkränze im Haar, die aufwendigen Verzierungen und der gelungene Beauty-Look (LINK) begeisterten Gäste wie die Schauspielerinnen Emilia Schüle und Liv Lisa Fries, Sängerin Lena Meyer-Landrut oder Künstlerin Oda Jaune.