Es gibt einige Celebritys, die scheinbar einfach nicht altern. Du weißt, wen wir meinen: Salma Hayek, Angela Bassett, Gabrielle Union, Jane Fonda – und Jennifer Lopez natürlich. Vielleicht waren sie es und nicht Ponce de León, die den Springbrunnen der Jugend in Florida fanden. Es scheint, als würden all diese Damen rückwärts altern, ein bisschen wie Benjamin Button. Tun sie natürlich nicht, nein, stattdessen investieren sie allesamt hohe Summen in ihr Aussehen. Schließlich ist es ihr Kapital. Kosmetische Treatments per Laser und allem, was der Markt gerade vermeintlich Bahnbrechendes zu bieten hat, die optimale Pflege für ihren Hauttypen und gesundes Essen, all das trägt dazu bei, dass J.Lo immer top aussieht, ganz egal in welchem Alter.