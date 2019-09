Von asymmetrischen Jeans wie sie Celine Dion kürzlich in Paris präsentierte bis hin zu Carpenter-Modellen, die beweisen, dass nicht alle Cargohosen unwiderruflich uncool: In der Slideshow stelle ich dir sechs Denim-Trends vor, die dir in den nächsten Monaten sicher häufiger begegnen werden – Shoppingtipps inklusive.