Im Rahmen eines Preview Events anlässlich der dritten BREAD&&BUTTER, die vom 31. August bis zum 2. September in Berlin stattfinden wird, hat Zalando vor kurzem nicht nur das neue „Pop-Up of Style und Culture“-Konzept und die kommenden Highlights des Events, das sich rund um das Neueste aus Mode und Musik dreht, vorgestellt, sondern sich im Rahmen eines Panels-Talks auch mit der Frage „What's Next in Style and Culture?“ beschäftigt. Eingeladen waren neben der 22-jährigen Jazzelle Zanaughtti weitere Protagonist*innen aus der internationalen Popkultur, die mit in ihrem Stil oder ihrer Musik gesellschaftliche Klischees in Frage stellen. Gemeinsam haben sie über Mode, neue Musiktrends und die Rolle von Social Media diskutiert. Wir konnten die selbstbewusste Jazzelle kurz vor dem Event zum Interview treffen und mit ihr über ein Leben zwischen Drag-Szene und Catwalk sprechen: