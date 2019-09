Mittlerweile arbeiten die beiden Gründerinnen gemeinsam mit fast 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Kitchen Stories. Köche helfen bei der Rezeptentwicklung und Umsetzung, zwei von ihnen sind seit Tag Eins dabei. Zwischen Büroraum und Backoffice befindet sich eine großzügige Küche, in der mittlerweile die Videos für die Schritt-für-Schrittanleitungen gedreht werden. „Viele junge Menschen entdecken uns als erstes Medium fürs Kochen“, erklärt Gao. Kitchen Stories wächst mit den Bedürfnissen seiner Nutzerinnen und Nutzer. Studierende konzentrieren sich erst auf Lasagne und Spaghetti Bolognese, Berufstätige orientieren sich dann gerne auch an Quinoa-Alternativen und neuen Ideen für Blumenkohl oder Pak Choi – solange die Zubereitung so unkompliziert und schnell klappt wie damals in der Nudeln-mit-Soße-Lebensphase. An dem grauen Berliner Februarnachmittag herrscht in der Kitchen-Stories-Küche Hochbetrieb. Eier und Mehl werden verrührt, Erdbeeren in Form geschnitten – und dann klingelt plötzlich ein ganz besonderer Gast an der Tür: Apple-CEO Tim Cook hat Mengting Gaos und Verena Hubertz' Start-up als einen der wenigen Schauplätze für seinen überraschenden Besuch in Berlin ausgesucht.