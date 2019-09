Wie würdest du dein neues Album beschreiben?



Aufrichtig und nebelhaft.



Welches Land außerhalb der USA möchtest du mal bereisen?



Ich würde gerne in die Mongolei reisen.



Welche wohltätigen Zwecke unterstützt du?



Nachhaltigkeit in der Mode, eine Reduzierung des Konsums von Fleisch- und Milchprodukten und gleichberechtigter Zugang zu Bildung.



Was denkst du über den Duft?



Sandelholz ist eine meiner Lieblingsnoten, daher gefällt er mir sehr.



Was war bisher in deinen Augen deine beste Musikkooperation?



Meine erste, als ich für einen Freund von mir gesungen habe. Das war alles ganz zufällig, aber so kam ich zur Musik.