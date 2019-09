Eine Interior-Stylistin verrät ihre Tipps für eine authentische Einrichtung

Parallel zum Studium hast du gemodelt. Wie hast du das unter einen Hut bekommen?

Ich habe bereits mit 15 angefangen zu arbeiten, irgendwann mal in einem Klamottenladen, bis sich die Chance auftat, zu modeln. Das war natürlich sehr lukrativ und ging selbst von Leipzig aus. Mein erster großer Job war für “Schwarzkopf Got 2 be”, für den ich ganz schön Haare lassen musste, was mit Anfang 20 echt eine Überwindung war (lacht). Am Ende war es aber ein total geiler Job, ich war das Gesicht der Kampagne und habe eigentlich bis letztes Jahr daran verdient, weil die Fotos von so vielen Ländern eingekauft wurden. Was ich in der Zeit an der Uni verpasst habe, habe ich nachgearbeitet und wenn es darum ging, mich in Kursen einzuschreiben, haben das meine Kommilitonen übernommen.