instawoke: 8 Instagram-Accounts, mit denen du etwas lernst

Eva ist Archivistin, lebt in Berlin und spricht in ihren Insta-Stories und Beiträgen mutig und unerschrocken über ihre Depression und lässt ihre Follower an ihrem Alltag teilhaben. Sie befreit die Erkrankung so von all den Mythen, die um sie herum ranken und macht ein kleines bisschen eher spürbar, dass eine Depression so viel mehr ist als bloß „ein bisschen traurig sein“. Auch andere, politische Themen wie Sexismus, Bodyshaming und Rassismus reflektiert sie schlau und einfühlsam.