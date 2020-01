IGTV: Hat Instagram nur den Button gelöscht oder das komplette Format?

„Während wir weiter daran arbeiteten, es für die Menschen einfach zu machen, IGTV-Content zu kreieren und zu entdecken, fanden wir heraus, dass die meisten IGTV-Inhalte durch Previews im Feed, im IGTV-Channel in der Suche, in den Profilen der Nutzer*innen und in der eigenständigen App gefunden werden. Nur sehr wenige User*innen haben auf den Button oben rechts beim Homescreen der Instagram-App geklickt“, so ein Facebook-Pressesprecher gegenüber TechCrunch . Okay stop. Wusstest du, dass es die ganze Zeit auch eine eigenständige IGTV-App gab, die auch alle Videos von Instagram beinhaltete? Ich jedenfalls nicht. Heruntergeladen haben die anscheinend auch nur 7 Millionen – von über einer Milliarde Insta-Nutzer*innen