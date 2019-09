Von 3.689 auf 21 Bilder: Warum ich meinen Insta-Feed minimiert habe

Mein erster Post ging am 28. Januar 2011 online und zeigt zwei Cocktails mit Sternfrucht. Das Bild ist natürlich eingerahmt, quadratisch, schön vintage verfärbt und hat ganze zwei Likes abgesahnt. Kein Wunder also, dass ich direkt angefixt war bei so viel bestätigendem Feedback. Am Anfang habe ich Schnappschüsse mit Freunden oder Lieblingsorte geteilt. Als mein ein Jahr zuvor gestarteter Blog zu wachsen begannn, kam der Austausch mit Followern hinzu. Steht mir das Kleid? Brauche ich die Tasche? Und was denkt ihr eigentlich so über Frozen Yogurt? Deep geht anders. Das war allerdings gar nicht mein Anspruch und irgendwann ging es mir wohl mehr darum, mich in beruflicher Hinsicht zu profilieren, selten zu positionieren und manchmal mein Ego zu kraulen (oder eben kraulen zu lassen – danke dafür!). Schöne Bilder von Events, aus dem Alltag oder von Reisen zeigen meinen Blickwinkel auf die Welt, dachte ich mir. Und das bisschen Selbstbestätigung habe ich nebenbei gern mitgenommen. 1000 Likes, 14 Emojis und 8 Komplimente sind schon ok. Wie viel Zeit ich jedoch für Spiegelselfies verschwendet habe, darf ich mir nicht bewusst machen.