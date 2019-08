Dennoch sind Zahlen nicht alles, was die Brands interessiert, wenn es um Partnerschaften mit Influencern geht. So meint beispielsweise Ryan Detert, der CEO der KI-basierten Plattform Influential : „Der Content ist mindestens genauso wichtig. Außerdem gibt es viele verschiedene Messgrößen, um den Wert und die Effektivität einer Kampagne [oder eines Influencers] zu bestimmen. Wir schauen uns zum Beispiel auch das Story Engagement an sowie das Wachstum der Followerschaft und die Daten in Bezug auf die Aufmerksamkeit, sprich: Schauen sich die Nutzer*innen das Video bis zum Ende an? Ist der Ton an oder ausgeschaltet? Und so weiter. Außerdem analysieren wir, wie viel Traffic die Posts generieren – oder anders gesagt wie viele Nutzer*innen über den Post zur Website gelangen.“