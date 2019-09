Es ist offensichtlich, dass sich die Macher*innen der Serie bewusst an das Reizthema Body Shaming gemacht haben. Dass die Reaktionen aber derart heftig ausfallen, damit haben sie wohl nicht gerechnet. Die Kritiken beziehen sich auf diverse Aspekte der Serie, die am 10. August veröffentlicht werden soll. Der wichtigste Kritikpunkt ist sicherlich die Message – um sich zur Wehr zu setzen, selbstbewusst und kämpferisch zu sein, muss die Protagonistin erstmal abnehmen. Auch, um als attraktiv angesehen zu werden, ist der Gewichtsverlust unerlässlich. Überhaupt wird die alte Frage, wer eigentlich bestimmt, was schön und begehrenswert ist und was nicht, hier allem Anschein nach sehr eindimensional behandelt. Dass sich der Wert einer Frau nicht daran bemisst, ob sie dem gängigen Schönheitsideal entspricht oder ob Männer sie attraktiv finden, wird hier offensichtlich ausgeklammert. Mit dieser Teenage-Dramedy werden also, um es kurz zu fassen, im Jahre 2018 Vorstellungen und Bilder transportiert, die mehr als überholt sind.