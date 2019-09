"They’re rich, they’re sexy, they’re totally out-of-control!" Mit einer Mistgabel in der Hand sorgte Nicole Richie schon vor 14 Jahren für Trouble. An der Seite von Ex-Busenfreundin Paris Hilton dokumentierte sie ihr inszeniertes, bäuerliches Leben in the simple life. Weniger einfach war es, sie dabei ernst zu nehmen. Zum Glück mauserte sie sich nach Drehende zu einer anerkannten Designerin (House of Harlow), während Paris weiterhin Pink und Glitzer trägt. Denn insgeheim fand man sie schon immer cooler als Paris – auch wenn die sich lange genug in den Mittelpunkt drängte.