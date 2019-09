Das verrät die neuste IKEA-Studie über dein Leben Zuhause

Keine Frage: Die meisten von uns lieben ihr Zuhause sicherlich. Wieso auch nicht? Die eigenen vier Wände, in denen man tun und machen kann, was man will. Breitbeinig in Unterhose und mit einem Pizzakarton auf dem Bauch abends Netflix schauen, stundenlang im Bad die eigene Haut inspizieren oder einfach nur hart faulenzen: Erlaubt ist alles! Aber welcher Raum ist eigentlich unser Liebster? Was ist uns wichtig? Neben den „“ in den letzten Jahren hat IKEA dieses Jahr gemeinsam miteine Online-Umfrage zum Leben in deutschen Wohnzimmern durchgeführt. 1.000 Menschen wurden durch eine repräsentative Zufallsauswahl ermittelt und befragt. Zunehmende Urbanisierung, die Do-it-yourself-Bewegung, multifunktional genutzter Wohnraum und technologischer Wandel – dies sind wichtige Faktoren, die dazu beitragen, dass sich unser Leben Zuhause und vor allem im Wohnzimmer gerade verändert. Hier einige Fakten!