Nach dem Aufwachen, in der Mittagspause, auf dem Weg nach Hause, vor dem Schlafengehen – ständig starre ich in mein Smartphone und verteile Herzchen an Freunde, aber auch an wildfremde Menschen. Ich schaue mir an, wie sie im Fitnessstudio schwitzen, während ich mit einer Tüte Chips auf der Couch hocke. Und fühle mich schlecht dabei.