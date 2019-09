Berufe, die man so nicht kennt: Zuhause bei einer Vergolderin

Dann hast Du drei Kinder bekommen. Wie ließ sich das mit Deinem Job vereinbaren?

Mit dem dritten Kind habe ich mich entschieden, aus der Werkstattgemeinschaft auszutreten. Wir sind gleichzeitig in ein Haus gezogen, in dem ich einen Raum im Keller zu meiner Werkstatt umfunktioniert habe. So konnte ich da sein, wenn meine Kinder aus der Schule kamen. Ich habe aber insgesamt in der Zeit ein bisschen weniger gearbeitet. Und ich hatte natürlich Glück, dass ich als Vergolderin nicht eine 5- oder später dann 6-köpfige Familie ernähren musste. Mein Mann hat tagsüber gearbeitet, abends die Kinder ins Bett gebracht und am Wochenende mit ihnen gespielt, so dass ich die Zeit zum Arbeiten nutzen konnte.