HOLIDAY 2016 Refinery29 Germany VERLOSUNGSBEDINGUNGEN

1) Die Verlosung steht Einwohnern in der Bundesrepublik Deutschland, im Alter von mindestens 18 Jahre offen, mit der Ausnahme von Mitarbeitern von Refinery 29 Limited, , H & M Hennes & Mauritz GBC AB, Adidas AG, Jo & Judy GmbH, L’Oreal Deutschland GmbH, Foodora GmbH, zLabels GmbH, About You GmbH, Nude BY Nature Sales Pty Ltd, Iphoria Design GmbH, Beate Uhse AG, One Piece Jump In AS, MCM Products AG oder deren verbundenen Unternehmen, Familien, Lebenspartnern, Agenten oder Personen, die beruflich mit der Verlosung zu tun haben. Vor Versendung des Preises ist ein Nachweis über das Alter erforderlich.2) Für die Teilnahme an der Verlosung ist kein Kauf erforderlich. Beiträge, die nach dem entsprechenden Enddatum (31.12.2016) eingehen, werden nicht angenommen.3) Die Verlosung beginnt amum 00:00 GMT und endet amum 23:59 GMT (der “Zeitraum der Werbeaktion”). Durch Teilnahme an der Verlosung haben Sie diese Bedingungen akzeptiert. Beiträge müssen bis spätestens 23:59 GMT ameingehen. Es ist nur eine Teilnahme pro gültiger E-Mail-Adresse zulässig. Es werden nur vollständig ausgefüllte Teilnahmeformulare akzeptiert. Unvollständige oder unleserliche Beiträge werden disqualifiziert.4) Die Beiträge dürfen nur von den Teilnehmer nur durch Übersendung einer E-Mail an die folgende Adresse eingesandt werden: info@refinery29.de Beiträge Dritter, Massenbeiträge oder von Agenten übermittelte Beiträge, einschließlich Beiträge von jedweden anderen Personen oder Unternehmen, und/oder Beiträge, die von einer anderen Internetseite stammen, einschließlich - jedoch nicht beschränkt auf – Seiten für gewerbliche Wettbewerbe, Abonnements, Benachrichtigungen und/oder ähnlichen Seiten, werden als ungültig erklärt und von der Verlosung ausgeschlossen. Die Verwendung sämtlicher Geräte zur Automatisierung des Teilnahmeprozesses ist verboten. Die Beiträge werden nicht zurückgesandt.5) Gibt es angemessenen Grund zu der Annahme, dass es zu einer Verletzung dieser Bedingungen durch einen Teilnehmer kommt, so kann der Organisator den entsprechenden Preis nach alleinigem Ermessen für ungültig erklären und den Teilnehmer von der Werbeaktion ausschließen. Ein Verkauf, eine Übertragung oder ein Umtausch eines Teils des Preispakets ist streng verboten. Jeder Versuch zum Verkauf, zur Übertragung oder zum Umtausch eines Preises führt zur Aberkennung des Preises und wird als ungültig erklärt.6) Es wird keine Verantwortung übernommen für Beiträge, die unvollständig, unleserlich, untauglich, beschädigt, verloren gegangen oder verspätet sind oder aus technischen oder jedweden anderen Gründen nicht gesendet werden können, oder aber für alle Gebühren des Internetzugangs des Senders für wiederholte Beiträge.7) Refinery 29 Limited, H & M Hennes & Mauritz GBC AB, Adidas AG, Jo & Judy GmbH, L’Oreal Deutschland GmbH, Foodora GmbH, zLabels GmbH, About You GmbH, Nude BY Nature Sales Pty Ltd, Iphoria Design GmbH, Beate Uhse AG, One Piece Jump In AS, MCM Products AGvergeben fünfzehn (15) Preise:- eine (1) Winterjacke „Parole Bomber“ von Cheap Monday;- drei (3) Paar Reebok Pearlized Sneakers;- ein (1) Paket von Jo & Judy, in dem ein (1) A5 Ratgeberbuch „Design The Life You Love“, ein (1) Kosmetikbeutel, eine (1) Postkarte, eine (1) Box Büroklammern und ein (1) Gutschein im Wert von fünfzig Euro (€50) (gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen abrufbar unter: www.refinery29.de/gewinnspiel-joandjudy) enthalten sind;- Fünf (5) Pakete, in dem die folgenden Produkte der „Wahre Schätze“ Collection von Garnier enthalten sind:Shampoo & Conditioner- ein (1) fünfzig Euro (€50) Wertgutschein von Foodora.de (gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe bitte unter: www.refinery29.de/gewinnspiel-foodora)- drei (3) Paar Schuhe von Mai Piu Senza;- ein (1) Mantel und ein (1) Kleid von EDITED;- ein (1) Pinsel-Set von Nude By Nature;- ein (1) iPhone® Case von Iphoria Design;- ein (1) Gutschein im Wert von zwei hundert (200) Euro von Pimkie (gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe bitte unter:www.refinery29.de/gewinnspiel-pimkie)- ein (1) Beate Uhse Paket, in dem folgende Liebesspielzeuge und Dessous enthalten sind: Beate Uhse x Bijoux Indescrets „Sensations“ Massagekerze, Paartoy „ICONIC“ by ToyJoy, Beate Uhse x Fun Factory „Unique – Luxe Vibrator“, Beate Uhse x Bijoux Indescrets „Désir Métallique“ - Metallic Mesh Handcuffs, Beate Uhse Gleitgel Luxe“ (Wasserbasiert), Vanity“ Spitzenmaske, Bra from the Anniversary Lingerie Collection, Panty from the Anniversary Lingerie Collection- ein (1) Paar Schuhe von Zign;- ein (1) Onesie von OnePiece.- eine (1) Handtasche von MCM8) Bei den vierzehn (15) Gewinnern (einer für jeden Preis) handelt es sich um den ersten Beitrag, der an oder um den 31.12.2016 + 3 Werktage zufällig aus den gültigen und vollständigen Beiträgen gezogen wurde. Ein potenzieller Gewinner wird innerhalb von 14 Tagen per E-Mail über die entsprechende Ziehung an die in dem Beitrag angegebene E-Mail-Adresse benachrichtigt. Die Teilnehmer werden nur benachrichtigt, wenn sie einen Preis gewinnen. Keine Person kann mehr als einen Preis gewinnen. Der Preis wird von dem jeweiligen Preisanbieter verschickt und nicht von der Refinery 29 Limited oder anderen Partnern, die sich an der Verlosung beteiligen. Kann der Preis nicht per E-Mail an einen Gewinner geschickt werden, so wird er umgehend per Post an die vom Gewinner bereitgestellte Anschrift geschickt. Der Gewinner ist für alle geltenden Bestimmungen in Bezug auf den Preis verantwortlich.Kann ein potenzieller Gewinner nicht innerhalb von 48 Stunden ab der entsprechenden Ziehung kontaktiert werden, so behält sich der Organisator das Recht vor, die Preisberechtigung nach alleinigem Ermessen zurückzuziehen und den Preis an einen Ersatzgewinner zu vergeben, der zur selben Zeit, wie der ursprüngliche Gewinner gezogen wurde. Der Preis ist nicht übertragbar, und es gibt keine Baralternative für den Preis. Der potenzielle Gewinner muss zu dieser Zeit einen Identitätsnachweis in Form eines Ausweises oder eines Führerscheins bereitstellen und bestätigen, dass er den Preis annehmen möchte. Die Ergebnisse der Preisverlosung sind endgültig und es wird kein Schriftwechsel geführt. Bitte stellen Sie Ihre Verfügbarkeit in diesem Zeitraum sicher, falls Sie ein Gewinner sind.9) Der Organisator behält sich nach Ermessen des Organisators das Recht vor, den Preis oder alle darin enthaltenen Bestandteile gegen gleichwertige oder wertvollere Bestandteile zu ersetzen, wenn der Organisator nicht in der Lage ist, den/die angedachten Preis/e unter vernünftig erscheinenden Umständen anzubieten. Die Berechtigung zu einem Preis erlischt im Fall einer gescheiterten Lieferung, z. B. aufgrund einer falschen Anschrift.10) Refinery 29 Limited ist der Organisator dieses Wettbewerbs und zu erreichen unter: Refinery 29 Limited, Albert House, 256-260 Old Street, London EC1V 9DD. Die Liste mit den Namen und Wohnorten des/der Gewinner(s) kann eingeholt werden, indem innerhalb von 14 Tagen ab der Preisverlosung ein Schreiben an Refinery 29 Limited unter Angabe von „gesandt wird.11) Durch Übermittlung eines Beitrags bestätigen und akzeptieren die Teilnehmer diese Bedingungen und stimmen zu, dass der Gewinner einverstanden ist, dass sein Name und Wohnort veröffentlicht werden kann, wenn er einen Preis gewinnt, und sie stimmen jedweder öffentlichen Aufmerksamkeit nach der Veranstaltung zu.12) Durch eine Teilnahme stimmt jeder Teilnehmer Folgendem zu: (a) sich an diese offiziellen Regeln und die Entscheidungen des Organisators zu halten, die in allen Belangen hinsichtlich der Preisverlosung endgültig und bindend sind; und (b) der Verwendung seines/ihres Namens, der Stimme, Leistung, der Fotografie/des Videos, Bildes und/oder Bildnisses für redaktionelle, verwaltungstechnische, Programmierungs-, Werbe- und öffentliche Zwecke in allen jetzt bekannten oder zukünftig bekannt werdenden Medien weltweit und im Internet sowie zeitlich unbeschränkt durch den Organisator oder dessen beauftragten Personen ohne Gegenleistung (außer dies ist gesetzlich verboten) oder zusätzliche Zustimmungen der Teilnehmer oder von Dritten und ohne vorherige Mitteilung, Genehmigung oder Prüfung; und zur Abgabe einer bestimmten Zustimmung zu einer solchen Verwendung, wenn dies verlangt wird. Durch die Teilnehme stimmt der Teilnehmer ferner zu, keine Werbung oder anderen Materialien in Bezug auf die Teilnahme in der Preisverlosung selbst oder über andere Personen zu veröffentlichen, wenn dazu nicht die vorherige Zustimmung des Organisators vorliegt, die nach seinem alleinigen Ermessen verweigert werden kann.13) Durch die Teilnahme an der Preisverlosung, stimmen die Teilnehmer zu, dass Refinery 29 Limited, H & M Hennes & Mauritz GBC AB, Adidas AG, Jo & Judy GmbH, L’Oreal Deutschland GmbH, Foodora GmbH, zLabels GmbH, About You GmbH, Nude BY Nature Sales Pty Ltd, Iphoria Design GmbH, Beate Uhse AG, One Piece Jump In AS, MCM Products GmbHdie von den Teilnehmern bereitgestellten Daten für die unten beschriebenen Zwecke verwenden wird. Sie stellen Ihre Informationen Refinery 29 Limited, H & M Hennes & Mauritz GBC AB, Adidas AG, Jo & Judy GmbH, L’Oreal Deutschland GmbH, Foodora GmbH, zLabels GmbH, About You GmbH, Nude BY Nature Sales Pty Ltd, Iphoria Design GmbH, Beate Uhse AG, One Piece Jump In AS, MCM Products GmbHund nicht Facebook bereit.Ihre Teilnahme an der Werbeaktion ist freiwillig. Das für die Einholung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten im Zuge der Werbeaktion verantwortliche Unternehmen ist Refinery 29 Limited, Albert House, 256-260 Old Street, London EC1V 9DD. Ihre persönlichen Daten, wie: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, werden nur für die Zwecke der Teilnahme an der Werbeaktion, der Benachrichtigung der Gewinner und der Auslieferung der Preise verarbeitet. Sie können Zugang zu Ihren persönlichen Daten anfordern oder Unrichtigkeiten korrigieren lassen, indem Sie eine E-Mail an legal@refinery29.uk senden. Ihre persönlichen Daten werden im Vereinigten Königreich und den USA gespeichert und nicht mit Dritten geteilt, außer für obige Zwecke mit anderen Mitgliedern unserer Unternehmensgruppe, einschließlich Refinery 29 Inc. gemäß dem geltenden Gesetz. Durch die Teilnahme an der Werbeaktion stimmen Sie der Nutzung Ihrer persönlichen Daten, wie hier beschrieben, zu. Sie können Ihre Zustimmung zu Vorstehendem zu jeder Zeit widerrufen, können dann jedoch nicht mehr an der Werbeaktion teilnehmen. Sofern Sie dazu Ihre Zustimmung gegeben haben, können wir, H & M Hennes & Mauritz GBC AB, Adidas AG, Jo & Judy GmbH, L’Oreal Deutschland GmbH, Foodora GmbH, zLabels GmbH, About You GmbH, Nude BY Nature Sales Pty Ltd, Iphoria Design GmbH, Beate Uhse AG, One Piece Jump In AS, MCM Products GmbH zudem Ihre E-Mail-Adresse verwenden, um Ihnen Mitteilungen mit werblichem Inhalt zu senden.Für weitere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Refinery 29 Limited, verweisen wir auf unsere Datenschutzrichtlinie: http://www.refinery29.de/privacy14) Sie können sich zu jeder Zeit von dem Erhalt von Marketing-Nachrichten abmelden, indem Sie den Abmelde-Link am Ende einer jeden E-Mail anklicken oder Refinery 29 Limitedkontaktieren und um Entfernung aus dem Verteiler bitten.15) Der Organisator kann die Preise nach alleinigem Ermessen ohne eine Haftung zurückziehen, wenn nach dessen Ansicht ein Gewinner nicht berechtigt ist, der Beitrag ungültig ist oder ein Gewinner nicht die erforderlichen Anforderungen erfüllt, wie sie in diesen Bedingungen dargelegt sind. Der Organisator behält sich das Recht vor, die Preisverlosung zurückzuziehen oder zu ändern, wenn unvorhersehbare Umstände oder Umstände, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, vorliegen.16) Refinery 29 Limited behält sich das Recht vor, den Wettbewerb vorübergehend einzustellen oder zu beenden, wenn die Integrität des Wettbewerbs gefährdet ist.Der Organisator behält sich das Recht vor, diese Bedingungen zu ändern oder die Werbeaktion zu jedweder Zeit abzusagen, wenn sich Umstände ergeben, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, und nur dann, wenn es die Umstände unvermeidbar machen; er wird jedoch alle angemessenen Bemühungen anstellen, um die Auswirkungen auf die Teilnehmer zu minimieren, damit eine übermäßige Enttäuschung vermieden wird.17) Sofern und soweit zwischen diesen Bedingungen und den üblichen Bedingungen von Refinery 29 Limited (http://www.refinery29.de/terms-and-conditions) Widersprüche bestehen, so sind die hier dargelegten Bedingungen maßgeblich.18) In gesetzlich zulässigem Ausmaß schließen der Organisator, H & M Hennes & Mauritz GBC AB, Adidas AG, Jo & Judy GmbH, L’Oreal Deutschland GmbH, Foodora GmbH, zLabels GmbH, About You GmbH, Nude BY Nature Sales Pty Ltd, Iphoria Design GmbH, Beate Uhse AG, One Piece Jump In AS, MCM Products GmbHeine Haftung jedweder Art den Teilnehmern und Gewinnern gegenüber in Bezug auf die Preisverlosung und die zu vergebenden Preis aus.Der Organisator ist nicht haftbar für sämtliche Verluste, Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, gleich ob sich diese aus einem Vertrag oder einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) oder anderweitig aufgrund der Annahme dieser Bedingungen oder im Zusammenhang mit den Preisen ergeben (außer, wenn sich diese aufgrund des Todes oder Personenschadens infolge der Fahrlässigkeit des Organisators ergeben oder im Fall eines Betrugs).Diese Werbeaktion wird von dem Organisator mit der Erlaubnis von H & M Hennes & Mauritz GBC AB, Adidas AG, Jo & Judy GmbH, L’Oreal Deutschland GmbH, Foodora GmbH, zLabels GmbH, About You GmbH, Nude BY Nature Sales Pty Ltd, Iphoria Design GmbH, Beate Uhse AG, One Piece Jump In AS, MCM Products GmbHdurchgeführt. Dementsprechend ist der Organisator für die Durchführung und alle Angelegenheiten und Belange in Bezug auf die Werbeaktion verantwortlich und nicht H & M Hennes & Mauritz GBC AB, Adidas AG, Jo & Judy GmbH, L’Oreal Deutschland GmbH, Foodora GmbH, zLabels GmbH, About You GmbH, Nude BY Nature Sales Pty Ltd, Iphoria Design GmbH, Beate Uhse AG, One Piece Jump In AS, , MCM Products GmbH die alle den Teilnehmern gegenüber im Zusammenhang mit dieser Werbeaktion weder in irgendeiner Weise verantwortlich noch haftbar sind.19) Die Preisverlosung und diese Bedingungenunterliegen dem englischen Recht.Diese Rechtswahl berührt jedoch nicht Ihre Geltendmachung deliktischer Ansprüche sowie die mögliche Anwendbarkeit zwingender verbraucherschützender Vorschriften nach dem Recht des Staates, in dem Sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.Eine Klage von Ihnen gegen den Organisator kann entweder vor den englischen Gerichten oder aber an dem Ort erhoben werden, an dem Sie Ihren Wohnsitz haben.20) Diese Werbeaktion wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, bestätigt oder verwaltet oder steht mit Facebook oder Apple Inc. im Zusammenhang. Daher ist Facebook und Apple Inc. in keinem Fall für irgendetwas verantwortlich, das mit dieser Preisverlosung im Zusammenhang steht oder sich daraus ergibt, und die Teilnehmer befreien Facebook und Apple Inc. von jedweder Haftung