Dieser Luxusdesigner entwirft nach Isabel Marant für H&M

Jetzt ist Schluss mit den Spekulationen. Vor wenigen Minuten hat H&M seinen neuen Kollaborationspartner verkündet - und der ist diesmal gar kein so großer Name wie in den vergangenen Jahren. Man denke nur an Stella McCartney, Marni, Isabel Marant oder zuletzt Kenzo. 2017 wird Erdem Moralioglu, der seine neuen Kollektionen sonst bei der London Fashion Week präsentiert, für die Highstreet-Kette entwerfen.