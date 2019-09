„Meine Sucht hatte mich zu diesem Zeitpunkt vollkommen im Griff, sie war alles, woran ich denken konnte“, schreibt die Reddit-Nutzerin weiter. „Ich hatte mir die Haare kurz rasieren und blondieren lassen. Ich fing an, zwanghaft an meiner Haut und meinen Haaren zu zupfen und zu ziehen, bis ich irgendwann fast keine Augenbrauen mehr und überall wunde Stellen hatte. Ich lebte isoliert und habe so gut wie nie gegessen.“