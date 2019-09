Kindheit mit Hartz IV: "In der Schule fragten sie mich, wie ich so leben kann"

Ich wiederum fiel vor allem deswegen auf, weil ich mir unsere Klassenausflüge oder die fancy Adidas-Schuhe, die alle trugen, nicht leisten konnte – denn meine Eltern waren über große Teile meiner Kindheit hinweg arbeitslos und Geld war dementsprechend immer knapp.

Meine Eltern kamen in den 80er-Jahren aus Polen nach Deutschland, um hier ihr Glück zu suchen – sie haben es nur teilweise gefunden: Meist hielten sie sich mit Jobs wie Zeitungen austragen oder Putzen über Wasser, oft jedoch auch mit Sozialhilfe und später Hartz IV.

Mir machte unsere finanzielle Lage eigentlich nichts aus. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es uns an etwas fehlen würde.

Für mich war es normal, dass wir zu dritt in einer 50-Quadratmeter-Wohnung lebten. Oder dass meine Geburtstage oder Weihnachten immer möglichst unaufwendig gefeiert wurden. Oder dass wir, wenn wir überhaupt in den Urlaub fuhren, irgendwo in den Bergen auf einem Campingplatz unser Zelt aufschlugen, anstatt uns im Resort am Hotelpool zu räkeln.