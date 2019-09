Alles an diesen Outfits ist beleidigend, besonders betroffen war ich vom Kopftuch und vom Turban. Das angeführte Argument, dass Modelabel damit zur Normalisierung der Kopfbedeckungen in der Öffentlichkeit beitragen, lasse ich nicht gelten. Wem Repräsentation wichtig ist, soll das richtig machen oder gleich bleiben lassen. Und wenn eine weiße Frau im Namen der Mode auf dem Laufsteg ein Kopftuch trägt, hinter den Kulissen einer anderen Frau aber der Job auf Grund des Kopftuchs verwehrt wird, dann stimmt da gehörig was nicht. Abgesehen davon: was für eine Message wird da nach außen hin getragen, wenn religiöse und kulturelle Merkmale an einem weißen Model präsentiert werden? Ist es gesellschaftlich also nur akzeptabel, wenn man als weißer Mensch ein Kopftuch oder einen Turban trägt, weil es nun mal stylisch ist, aber wenn ich als Muslimin oder Person of Color das tue, dann nicht? Diese Menschen werden mit großer Wahrscheinlichkeit nie wissen, wie es sich anfühlt, auf Grund einer Kopfbedeckung verurteilt, gehasst, beschimpft und körperlich attackiert zu werden. Oder sich in der Öffentlichkeit nicht sicher zu fühlen. Vor dieser Erfahrung sind sie gefeit, weil ihr Körper und ihre Hautfarbe nun mal mit dem vorherrschenden Ideal in der Gesellschaft übereinstimmen: dem Weiß-Sein. Ganz im Sinne von „ They want our culture but not our struggle .“