Obwohl alle über faire Fashion reden, heißt das nicht, dass wir von jedem Label wissen, ob es wirklich ethisch korrekt handelt. In der Modebranche werden viele Themen unter den Teppich gekehrt – wie Arbeitsbedingungen oder die Verwendung von Tierprodukten. Eine neue App will jetzt für mehr Transparenz sorgen: Good on You macht Daten von mehr als 2.000 Modelabels für jede*n zugänglich und bewertet sie von 1 bis 5.