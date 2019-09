Mit dem Global Change Award möchte die H&M Foundation mehr fördern als nur gutes Design: Gefragt sind Innovationen, die die Modeindustrie für immer verändern sollen. Das sind größte Töne, dahinter steckt aber durchaus Substanz: Die insgesamt fünf Ideen prämiert die Foundation mit einer Million Euro. Außerdem werden die Preisträger ein Jahr lang dabei unterstützt, ihre Idee weiterzuentwickeln und marktfähig zu machen. Im letzten Jahr gehörte dazu unter anderem Kleidung, die aus Nebenprodukten der Zitronensaftproduktion entsteht.Jetzt möchte man noch einen Schritt weitergehen und sucht Ideen in gleich drei Kategorien: Zirkuläre Businessmodelle konzentriert sich auf das Wiederverwerten und eine längere Lebensdauer von Kleidung. In der Kategorie Zirkuläre Materialien liegt der Fokus auf neuen Fasern, unter der Überschrift Zirkuläre Prozesse werden außerdem Innovationen zu Chemikalien, Wasser, Färbung oder 3D-Druck gesucht.Im sogenannten Innovationsbeschleuniger, dem einjährigen Programm für die Preisträger, gibt es dann unter anderem Unterstützung von Accenture und dem KTH Royal Institute of Technology in Stockholm.Neben der britischen Rekordseglerin Dame Ellen MacArthur, die sich mit ihrer eigenen Stiftung für Nachhaltigkeit einsetzt, sitzen auch Vogue Italia-Chefredakteurin Franca Sozzani, Model Amber Valletta und Rebecca Earley, Professorin für Sustainable Textile and Fashion Design an der University of the Arts in London in der Jury.

Bewerben kann sich ab heute weltweit jeder, der achtzehn Jahre oder älter ist und eine Idee im Kopf hat, die die Modeindustrie komplett umkrempeln könnte – entweder als Einzelperson oder im Team mit bis zu fünf Leuten.