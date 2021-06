Gia Haupt hat das Fernweh wiederentdeckt – und zwar hier in Deutschland

Und die kannst du überall erleben – egal ob Balkon in der Großstadt, Abstecher zum Lieblingssee oder kurzer Strandurlaub. “Als ich jünger war, bin ich gerne mit meiner Mutter und meinem Bruder an die Nordsee gefahren”, erzählt Gia gedankenverloren. “Erst ein paar Jahre nach Sylt, als es noch nicht ganz so posh war, und dann nach Langeoog.” Ihr letztes Abenteuer brachte das Model jedoch in die entgegengesetzte Richtung, in den Süden Deutschlands, zum Starnberger See. “Das hat mich wirklich ein bisschen erstaunt”, gibt sie zu. “Du fährst nur eine halbe Stunde von München und hast plötzlich so einen wunderschönen, riesigen See vor der Nase.” Manchmal lohnt es sich eben, das eigene Land – fernab der Metropolen – zu entdecken.