Da wurden Kleidung und Düfte dann ordentlich in die Damen- oder Herrenabteilung sortiert, damit auch ja niemand durcheinander kommt. Ein Store in Manhattan hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, mit diesem Einteilungswahn aufzuräumen: The Phluid Project. Die Idee hierzu stammt von Rob Smith, einem 53-jährigen, man könnte schon sagen Modeveteran. In verschiedenen Positionen arbeitete der US-Amerikaner über 25 Jahre lang für große Namen wie Victoria's Secret, Macy's und American Apparel. Nach einer halben Weltreise durch Südamerika und Asien kam Rob nicht nur mit einem gereinigten Geist zurück, sondern mit einer Vision: ein „Gender Neutral Concept Store“.