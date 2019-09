Früher Koma-Säufer, heute Vorbild – wie Island seine Jugendlichen in den Griff bekam

"An einem Freitagabend konntest du nicht durch die Innenstadt von Reykjavik gehen, ohne dich unsicher zu fühlen", sagt Harvey Milkman als er an die 90er-Jahre in Islands Hauptstadt denkt. "Alles war voll mit Teenagern, die sich besinnungslos soffen." Der US-amerikanische Psychologie-Professor arbeitet mehrere Monate des Jahres an der dortigen Universität. Mit "The Atlantic" sprach er über eine isländische Erfolgsgeschichte.