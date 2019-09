Frisch gebackene Eltern sprechen nur noch übers Kind

Berit Brockhausen: Am Anfang werden alle so, zumindest alle guten Eltern. Schließlich ist es eine ganz neue, emotional sehr aufwühlende Situation. Wie gut, wenn die eigenen Geschwister in der gleichen Situation sind und man sich mit ihnen austauschen kann! Und wie ätzend für Sie, wenn Sie mit den Lieblingsmenschen in der Familie nicht mehr über die Dinge sprechen können, die Sie beschäftigen oder wo Sie sich die Anteilnahme Ihrer Geschwister wünschen. Eine Zeit lang ist das, als lebte man in unterschiedlichen Welten.