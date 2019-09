Ich kenne Paare, die versuchen seit Jahren ein Kind zu bekommen; es klappt aber einfach nicht. Das weiß nicht jeder – und pardon, aber das muss auch nicht jeder wissen. Für solche Paare, oftmals vorrangig für die Frauen, ist es nicht nur ein erheblicher Druck ständig solche Fragen zu hören, sondern nahezu traumatisierend. Gerade weil das Thema Kinderkriegen derart sensibel ist, schmerzt es umso mehr, wenn zum gefühlt 100. Mal jemand fragt, wieso man denn bitte immer noch nicht schwanger ist. Und der dadurch entstehende Druck kann ebenfalls einer der Gründe für eine ausbleibende Schwangerschaft sein.

Abgesehen davon ist die Entscheidung für ein Kind eine große Sache. Sie bedeutet lebenslange Verantwortung und Verpflichtung. Es ist eine Aufgabe, der man sich sicher sein sollte. Aber vor allem ist es eine, für die man sich entscheidet, ganz egal, was das Umfeld erwartet oder möchte. Was die neugierigen Fragen ebenfalls nicht berücksichtigen: Was ist, wenn man erst spät Mutter werden will? Oder gerade die finanzielle Sicherheit fehlt? Man nicht den richtigen Partner hat? Was, wenn man schlichtweg keine Kinder will?