Viele der Filme, die 2019 für Academy Awards nominiert wurden, haben eins gemein: Sie basieren auf wahren Geschichten. Selbst die skandalöse, machtgetriebene lesbische Dreiecksbeziehung bei The Favorite könnte tatsächlich so passiert sein . Unter den fünf Nominierten in der Kategorie „Bester Schauspieler“ spielte nur einer eine fiktive Rolle (Bradley Cooper als Jackson Maine).