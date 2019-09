Feminismus: Männer, lackiert euch die Fingernägel!

In der Mode sind Frauen den Männern ziemlich voraus. Sie können sich kleiden und ausdrücken wie sie möchten, ohne direkt in eine Schublade gesteckt zu werden. Ich kann also am einen Tag in einem riesigen, karierten Anzug in die Arbeit kommen und am nächsten Tag im Minikleid und Ballerinas Eis essen gehen. Keinen interessiert es. Keiner fragt mich, ob ich gay bin, wenn ich eine „Boyfriend-Jeans“ trage und gleichzeitig kann ich lesbisch sein, auch wenn ich Lippenstift und High Heels mag. Bei Männern sieht die Welt aktuell noch anders aus.