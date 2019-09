Warum der Staat per Gesetz für faire Mode sorgen sollte

Verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist wichtig, diese Fragen zu stellen. Das Problembewusstsein hat viel in Gang gebracht: Im verantwortungsbewussten Einkaufen sehen Konsumenten einen Imagegewinn und Produzenten eine lukrative Nische. Doch die Grenzen der Freiwilligkeit sind zu offensichtlich, um sie zu ignorieren. Mit Tally Weijl hat gerade mal eine einzige Schweizer Firma den «Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh» unterzeichnet. Das Abkommen der Nichtregierungsorganisation Clean Clothes Campaign soll dafür sorgen, dass sich eine Katastrophe wie der Einsturz der Rana-Plaza-Fabrik bei Dhaka 2013 mit Tausenden Toten nicht wiederholen kann. Anstatt zu unterzeichnen und einen Sicherheitsstandard festzulegen, setzen die Firmen auf freiwillige Massnahmen. Herauszufinden, was das im Einzelfall bedeutet, ist am Ende wieder den Konsumenten überlassen.