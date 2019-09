Erwachsen ist für mich ein etwa gleichbedeutend mit lebenstüchtig. Denn irgendwie will ich nicht erwachsen sein, zumindest nicht so, wie es in vielerlei Köpfen definiert wird. Lebenstüchtig aber will ich sein und bin ich. Ich lebe mein Leben, finanziere mich selbst, weiß, dass mich das Leben etwas angeht und ich Verantwortung trage, nicht nur für die schönen und tollen Dinge im Leben, sondern auch für die Dinge, die nicht so angenehm sind. Ich mag einen teuren Tisch haben und deswegen neuerdings Glasuntersetzer benutzen (das wäre mir früher auf jeden Fall zu spießig und erwachsen gewesen), schaffe es, meine Steuern zu zahlen und mir regelmäßig einen Stempel beim Zahnarzt zu holen. Dennoch ändert das nichts an dem Fakt, dass ich manchmal ungeplant an einem Dienstagabend volltrunken in irgendeine schäbige Bar stolpere, dass mir das Herz stehenbleibt, wenn Post vom Vermieter oder dem Finanzamt ins Haus flattert oder ich meine Eltern anrufen muss, weil ich nicht weiß, was ich tun muss, wenn ich jemandem den Spiegel abgefahren habe. Meine Mutter sagt, so richtig erwachsen wird man sowieso erst, wenn man selbst Kinder hat. Und selbst das halte ich heute für ein Gerücht.