Traute Dreisamkeit: Die 25 heißesten Dreiersexszenen in TV & Film

Während in den Medien immer offener über alle Formen von Sex und Sexualität gesprochen wird, hinkt die gelebte Wirklichkeit noch etwas hinterher: Wir sind offen für Dreiecksbeziehungen und Polyamorie im Entertainment, aber im echten Leben? Lieber (noch) nicht. Aber das soll kein Essay über die Entdeckung unserer sexuellen Identität und unserer Vorlieben werden, dafür gibt es andere Artikel. Stattdessen möchte ich mich in dieser Slideshow dem Stoff widmen, der schon immer für feuchte Träume, Beziehungsstress und die absurdesten Szenen in Film, Fernsehen und Pornografie gesorgt hat: die allseits beliebte ménage à trois.