Die ganz frühen fangen schon im Juli oder August damit an: Da bekommt man plötzlich eine Nachricht oder wird – besser noch – in eine Whatsappgruppe eingeladen, in der steht irgendwas von Silvester. Und man fragt sich Silvester Stallone? Ist der gestorben? Aber der wird doch anders geschrieben?! Oder vielleicht auch dieser süße Kater mit Tweetie – aber wieso zum Teufel macht man darüber eine WhatsApp-Gruppe?! Und dann plötzlich dämmert es! Sie meinen doch tatsächlich diesen einen Tag am Ende des Jahres, an dem um 0 Uhr alle wie verrückt knallen, also Böller in die Luft schmeißen, ihr wisst schon. Wer das Knallen zweideutig verstanden hat: Das wäre noch eine sinnige Silvesterbeschäftigung, aber vielleicht schwer vorab zu planen im Hochsommer. Und irgendwie haben sie ja Recht, diese Frühplaner, denn wer was richtig Cooles machen will, wegfahren oder gar fliegen, eine Skihütte mieten oder am Strand entspannen, der muss sich warm anziehen – und zwar nicht weil es in der Skihütte kalt ist, sondern weil alles an Silvester gefühlt zehnmal so teuer ist wie an normalen Tagen an denen die Uhr von 23:59 auf 0:00 Uhr wechselt. Und eben früh dran sein. Aber wollen wir das? Etwas besonders „Cooles“ machen? Natürlich sind wir vorbelastet von all den hiesigen Plänen unserer Mitmenschen und irgendwie zittern einem auch schon die Knie, wenn man an die makellosen Fotos sämtlicher Influencer denkt, die spätestens wenn das Netz um 6:00 Uhr morgens wieder belastbar ist und funktioniert Instagram und Facebook überfluten. Bilder, wo immens schöne Menschen in immens schönen Kleidern mit immens teurem Champagner anstoßen und lachen, aber perfekt und ohne Lippenstift auf den Zähnen und so glücklich, als sei ihr Jahr das perfekteste aller Zeiten gewesen und das Neue würde nur noch besser als sowieso schon alles ist.