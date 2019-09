Die 5 besten Sprüche von Yetta Rosenberg

Ann Morgan Guilbert ist am Dienstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Legendär wurde sie mit ihren Rollen in der 60er-Sitcom The Dick Van Dyke Show und der 90er-Kultserie Die Nanny. „Sie war eine wunderbare Schauspielerin“, twitterte Fran Drescher, die in der Serie ihre Enkelin spielt. „Ich danke dir, Annie! Danke für die vielen Lacher. Du wirst sie da oben ebenfalls zum Lachen bringen.“Als jüdische New Yorkerin Yetta Rosenberg, die Ann Morgan Guilbert bis 1999 gespielt hat, vergisst sie zwar öfter mal, dass sie eigentlich gar nicht bei ihrer Enkelin wohnt, ist aber immer auf Zack, wenn es darum geht, mit dem richtigen Spruch zu kontern. Am liebsten kombiniert sie Metallictöne und bunte Farben, datet regelmäßig und ist natürlich auch im hohen Alter noch Vorzeigepowerfrau – diese fünf Sprüche zeigen, warum!