Die Fluggesellschaften versuchen mit aller Macht, uns Reisenden so viel Geld abzunehmen, wie sie können, aber man braucht ihren Halsabschneidertaktiken nicht zum Opfer zu fallen. Mit der richtigen App kann man bei einer geplanten Reise hunderte von Euros sparen und das fast ohne jede zusätzliche Mühe.



Es ist immer noch oft so, dass Dienstag Nachmittag die günstigste Zeit für billige Flüge ist, aber man braucht nicht mehr die Uhr zu verfolgen, um im richtigen Moment auf der Website von Lufthansa die Suche zu starten. Intelligente Reise-Apps erledigen und managen das für dich. Gib einfach deinen Zielort, den Zeitraum und die Preisspanne ein und lass sie den Rest machen.



Hier geht es zu sechs tollen Apps und Diensten, die der Suche nach dem günstigen Flug den Stress nehmen, sodass du dich auf das eigentlich Wichtige konzentrieren kannst: nämlich Spaß zu haben, wenn du erst einmal am Zielort bist.