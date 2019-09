Die Bilanz in Deutschland sieht etwas anders aus: Clea-Lacy und Sebastian sind die einzig Noch-Verliebten. Das dachte ich zumindest, bis ich recherchierte. Leider musste ich ernüchternd feststellen, dass sich mit ihrer noch frischen Trennung eine dicke Fette Null ans Ende der Bachelor*ette-Gleichung gestellt hat. Das ist doch scheiße! Kein Paar hat es geschafft, keine Liebe gehalten? Was ist also das Ziel von Der Bachelor und Die Bachelorette? Geld, klar. Unterhaltung, klar. Liebe? Fehlanzeige. RTL sollte aufpassen, dass es seine Erfolgsformate nicht ins Abseits produziert. Meine Tipps: Zeigt bitte mehr Menschlichkeit, mehr Nähe, längere Gespräche und weniger Peinlichkeiten. Wieso kann sich der Tonus der Sendung nicht irgendwann ändern und ernsthafter werden? Wieso spricht Nadine bei ihren Dates nicht über das Leben nach der Show oder wieso zeigt ihr es nicht, wenn sie es tut? Ist das Ziel jetzt die Unterhaltung der Zuschauer*innen oder darf es in den finalen Folgen vielleicht auch um die Findung einer echten Connection gehen? Denn das, was ich am vergangenen Mittwoch bei Alex zu Hause zu sehen bekam, machte mir Lust auf mehr Romantik. Insgeheim bekomme nämlich selbst ich, als großer Trash-Fan, Lust auf intime Gespräche, lange Blicke, zärtliche Küsse, Luftwegbleiben und Schmetterlinge. Und vor allem wünsche ich mir endlich mal wieder ein Pärchen, das sich wirklich ineinander verliebt. Damit ich wieder daran glauben kann, dass selbst in einer Scripted-Reality-Sendung noch Dinge passieren, die reale Auswirkungen haben. Damit wir hier bald nicht wirklich alle im völligen Zynismus versinken müssen, nur weil wir in einer Zeit leben, in der ein paar Tausend Instagram-Follower, einem den Lebensunterhalt sichern können. Damit Liebe zumindest im Fernsehen wieder wichtiger ist als Fame, der schneller verpufft, als so ein dämliches Homedate andauert. Liebe, Liebe, Liebe, Liebe!