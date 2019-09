Am gestrigen Mittwoch lief die fünfte von nur sieben Folgen der RTL-Kuppelshow Die Bachelorette , aber eigentlich könnte der Sender seine Zelte in Griechenland jetzt schon abbrechen, die restlichen Rosen auf dem Wochenmarkt verkaufen und kommende Woche Frauke Ludowig das Gewinnerpaar, Nadine und Alexander, interviewen lassen. Meine Mittwochabend-Girlgang und ich sind uns seit Folge zwei einig, dass die Bachelorette ihr Herz bereits an den Personal Trainer aus Gammelby verloren hat und er die letzte Rose der Berlinerin bekommen wird. Er war es nämlich, der den ersten richtig tiefen und schmachtenden Blick zugeworfen bekam, den ersten Kuss mit und ohne Austausch von Körperflüssigkeiten absahnte und in der aktuellen Folge erneut Zeit mit Nadine alleine Zeit verbringen durfte, nachdem Filip und Dave beim voll spontanen Liebesbriefschreiben und mit-verbundenen-Augen-Tanzen nicht überzeugen konnten. Im Whirlpool geht es kurz darauf so heiß her, dass in unserer sonst so lauten Runde absolute Stille einkehrte. „Solche leidenschaftlichen und zärtlichen Küsse gibt es nur, wenn es kribbelt“, meint meine Freundin. Ich stimme zu, ohne mich zu ihr umzudrehen, weil ich – immer noch auf den Fernseher starrend – an den Lippen der beiden hänge.