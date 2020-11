Was das genau bedeutet, kannst du dir seit dem Re-Opening am 30. Oktober selbst anschauen. Dich erwartet nicht nur ein komplett neuer Look & Feel, sondern auch ein komplett neu entwickeltes Ladenkonzept – THE COLLECTION. Sehr auffällig sind die mobilen Archivregale, die die Produkte stark in Szene setzen. Zum Makeover zählt aber auch das geschlechtsneutrale Design im Store, also keine Unterteilung mehr in einen Bereich für Männer und einen für Frauen. Zu verdanken ist das insbesondere der Gen Z, die nicht nur für ihre TikTok-Videos bekannt ist, sondern auch für ihre vielfältige Vorstellung von Gender- und Geschlechtsidentität.