Darf man Wespen töten?

Der Sommer könnte so schön sein, wenn da nicht diese nervigen Wespen wären, die einen so schamlos umschwirren. Sie klauen nicht nur das Essen, sie fliegen auch einfach gegen alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Neulich ist mir eine Wespe mit voller Wucht ins Gesicht geflogen. Eine Freundin berichtete mir, dass sie nackig am Strand lag, als sich eine Wespe genau auf ihrer Brustwarze niederließ. Die Freundin dachte sich, joa gut, wird schon nix passieren, nech, als die kleine freche Wespe plötzlich wie in Zeitlupe ihre Mundwerkzeuge in ihrem Nippel vergrub und sich ein Stück davon abschneiden wollte. Wer schon mal gesehen hat, wie gewissenhaft eine Wespe ein Stück Aufschnitt zerteilt, kann sich ungefähr vorstellen, wie schmerzhaft das sein muss. In diesem Jahr gibt es sogar besonders viele Wespen, denn das Klima war perfekt für die gestreiften Insekten, da es sehr trocken und warm war – ideale Bedingungen also für die Aufzucht der neuen Wespengeneration. Die Frage, die sich viele genervte Menschen zur Zeit stellen, ist, ob man Wespen töten darf, wenn diese einen zum Beispiel in die Brust beißen.