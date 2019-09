Darf man barfuß Auto fahren?

Es entbrennt daraufhin eine hitzige Diskussion darüber, ob man jetzt wirklich nicht barfuß Auto fahren darf und da wir kein Netz haben und es nicht einfach googeln können, beschließen wir kurzerhand, dass es ein Unentschieden ist. Das stimmt auch irgendwie so halb, aber eben nicht vollkommen, denn in Wirklichkeit ist das so geregelt: Was im Straßenverkehr alles erlaubt ist und was nicht, legt diefest. Wirft man einen Blick in die StVO, wird klar, dass diese nicht explizit vorschreibt, welche Schuhe man beim Autofahren tragen darf oder ob man diese auch einfach weglassen kann. Wenn du also barfuß Auto fährst und in eine Verkehrskontrolle gerätst, kannst du nicht dafür belangt werden und musst beispielsweise kein Bußgeld zahlen.