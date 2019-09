Kurze Haare & Keilabsätze: „Da stehen die Jungs nicht drauf!“

In Büchern, Filmen, Werbungen – schlichtweg allen Medien – sind Frauenfiguren zu sehen, die schön sind. Und das trifft nicht nur auf das „Popcornkino“ zu. Dass Teenager-Mädchen nicht wirklich so aussehen wie Megan Fox in den Transformers-Filmen, dürfte sich mittlerweile in die letzten Ecken durchgesprochen haben. Aber ist das Aussehen von Emma Stone in La La Land eine realistische Darstellung einer Mittzwanzigerin? Oder repräsentiert sie in dieser Rolle eine gezähmte, geschönte Natürlichkeit, die immer begehrenswert sein muss?