Barfrau Betty Kupsa vom Chug Club über Tequila, Mut & 5-Drink-Menüs

Damals habe ich mich viel mit Kommunikationspsychologie und NLP beschäftigt. NLP steht für: Neuro-Linguistisches Programmieren. Man untersucht, warum man immer wieder das gleiche Verhalten an den Tag legt, obwohl man eigentlich weiß, dass daraus nichts wird. Ich habe dann eine Ausbildung zum Business Coach gemacht, weil ich den psychologischen Bereich so interessant fand. Ich hatte ein halbes Jahr lang ein kleines Büro, habe richtig viel gearbeitet und hatte viele Klienten, aber glücklich war ich nicht. Ich war Anfang dreißig und dachte: Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich erstmal eine Pause eingelegt. Letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass mir Gastronomie am meisten Spaß macht. Also dachte ich: Warum nimmst du nicht dein Marketing-Wissen und deine Erfahrung als Coach und guckst, was du in dem Feld machen kannst? Die Idee war eher, ins Consulting zu gehen, also gastronomische Betriebe zu beraten. Dazu fehlte mir aber eine gastronomische Ausbildung, also habe ich die gemacht. Ich liebe es, mich weiterzubilden!